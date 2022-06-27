موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1443 ، من أهم التواريخ بالمملكة العربية السعودية والعالم العربي والاسلامي أجمع الذي ينتظره الملايين من المسلمين في بقاع الأرض هو موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك ووقت صلاة العيد لهذا العام والذي قد تم تحديدها بأن تكون إقامتها بعد شروق شمس أول أيام العيد بـ 15 دقيقة، وتتم الآن التجهيزات اللازمة لإقامة شعائر صلاة العيد باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية في جميع الساحات الشعبية والمساجد والمصليات وقد قام بالإعلان عن تجهيز تلك الأماكن معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ في بيان صحفي القاه بمناسبة قدوم صلاة العيد عن بدء العد التنازلي لاستقبال هذا اليوم وتجهيز هذه الأماكن في جميع أنحاء المملكة، واليوم من خلال هذا المقال على موقع ثقفني سوف نتعرف على موعد الصلاة

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية

يعتبر عيد الأضحى من أجمل الأعياد التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا، حيث تعم الفرحة والبهجة ويأخذ القطاع العام والخاص إجازة عيد الأضحى تختلف مواعيد صلاة عيد الأضحى في السعودية من محافظة لأخرى بالمملكة حسب الموقع الجغرافي لها وقد تم الإعلان رسمياً من خلال الجهات المعنية بذلك بأن صلاة العيد ستقام بعد شروق الشمس بربع ساعة 15 دقيقة ومن ثم تكون مواعيد الصلاة بمحافظات المملكة على النحو التالي:

تقام صلاة العيد في مدينة الرياض في الساعة 05:36 صباحاً.

صلاة العيد في تبوك تقام في الساعة 06:09 صباحاً.

صلاة العيد في أبها 06:04 صباحاً.

صلاة العيد في مدينة جدة تقام في الساعة 06:11 صباحاً.

صلاة العيد في الدمام تقام في الساعة 05:19 صباحاً.

صلاة العيد في بيشة تقام في الساعة 06:01 صباحاً.

صلاة العيد في السيل تقام في الساعة 05:48 صباحاً.

صلاة العيد في الطائف تقام في الساعة 06:17 صباحاً.

صلاة العيد في عرعر تقام في الساعة 05:46 صباحاً.

صلاة العيد في نجران تقام في الساعة 05:59 صباحاً.

صلاة العيد في الجبيل تقام في الساعة 05:19 صباحاً.

صلاة العيد في الهفوف تقام في الساعة 05:23 صباحاً.

صلاة العيد في القطيف تقام في الساعة 05:19 صباحاً.

صلاة العيد في بريدة تقام في الساعة 05:43 صباحاً.

صلاة العيد في القويعية تقام في الساعة 05:43 صباحاً.

صلاة العيد في الظهران تقام في الساعة 05:19 صباحاً.

صلاة العيد في رفحاء تقام في الساعة 05:39 صباحاً.

صلاة العيد في المبرز تقام في الساعة 05:23 صباحاً.

صلاة العيد في العلا تقام في الساعة 06:07 صباحاً.

صلاة العيد في حفر الباطن تقام في الساعة 05:13 صباحاً.

صلاة العيد في الخرج تقام في الساعة 05:34 صباحاً.

صلاة العيد في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تقام في الساعة 06:10 صباحاً.

صلاة العيد في القريات تقام في الساعة 06:00 صباحاً.

صلاة العيد في الوجه تقام في الساعة 06:14 صباحاً.

صلاة العيد في دومة الجندل تقام في الساعة 05:53 صباحاً.

صلاة العيد في سكاكا تقام في الساعة 05:51 صباحاً.

صلاة العيد في ينبع تقام في الساعة 06:11 صباحاً.

وقت صلاة عيد الأضحى تقام في الساعة 06:05 صباحاً.

وقت صلاة العيد تقام في الساعة 06:00 صباحاً.

صلاة العيد في الحلة تقام في الساعة 05:38 صباحاً.

الجدير بالذكر أن التكبيرات في صلاة العيد متشابهة في كلا العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى ولكن يوجد اختلاف في عدد التكبيرات ببن الركعات الأولى والثانية وهي كالتالي:

تكون الركعة الأولى سبع تكبيرات بخلاف تكبير الإحرام.

أما تكبيرات الركعة الثانية فتكون خمسة تكبيرات خلاف تكبيرات القيام بعد الركوع

وبهذا نكون قد وصلنا لنهايه مقالنا بعد أن وضحنا لكل متابعينا مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وعدد التكبيرات في هذه الصلاة وذلك لكل من يرغب في التعرف على موعد الصلاة صحيح.