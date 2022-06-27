“شوكت يعلنون النتائج” تحميل لينك نتائج الثالث متوسط في بغداد 2023 الدور الأول رابط نتائج الثالث المتوسط العراق 2023 عبر وزارة التربية العراقية عموم المحافظات

نتائج الثالث متوسط في العراق 2023 رابط نتائج الثالث المتوسط العراق 2023 عبر وزارة التربية العراقية قد تم الانتهاء من عمليات التصحيح، حيث تتم عمليات التصحيح والقيام برصد الدرجات إضافة إلى أنه لابد من رفع النتائج لاعتمادها من الوزارة، ومن ثم الإعلان عن النتائج بشكل رسمي كما انه قد تم التصريح من الوزارة بأنه قد تم الانتهاء حالياً من عمليات تصحيح أوراق الامتحان، وما يتم الان هو القيام برصد وتجميع الدرجات حيث أن المراجعة تتم بشكل إلكتروني ومن خلال مقالنا سنتعرف على شوكت يعلنون النتائج رابط نتائج الثالث متوسط في العراق 2023 رابط نتائج الثالث المتوسط العراق 2023 عبر وزارة التربية العراقية.

نتائج امتحانات الصف الثالث 2022 العراق

منذ عدة ايام يهتم الكثير من الأسر في العراق بالوصول الى النتائج التي تخص طلاب الصف الثالث متوسط، وذلك بعد أن أنهى جميع طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط مختلف امتحانات الدور الاول للعام الدراسي 2022، وهناك يكون حالة كبيرة من الشغف لدى جميع الطلاب والتي تكون لمعرفة النتيجة وتقدير الدرجات الخاصة بهم في هذه المرحلة الهامة.

نتائج الثالث متوسط في العراق 2023

يشعر الطلاب بعد أن تم الانتهاء من الامتحان بالكثير من التوتر والترقب، حيث أن انتظار النتيجة أمر صعب تنفيذه، ولكن هناك دائماً أمل في أن يتم ظهورها عما قريب وأن نتائج الثالث متوسط في العراق من النتائج الهامة جداً في جميع أنحاء العراق، وينتظر الكثير من أولياء الأمور والطلاب الإعلان عنها ولكن صرحت الوزارة بأنها قد قامت بإنشاء موقع رسمي تابع لها والذي يختص برفع النتائج، كما أعلنت الوزارة عن طريقة محددة للحصول على تلك النتائج والذي يتم من خلال هذه الخطوات ومنها.

يتم الدخول على الموقع الرسمي التابع للوزارة .

. سيتم البحث عنه بالاسم، ثم يقوم الطالب بإنشاء حساب شخصي خاص به.

اختيار الصفحة الرئيسية

بعدها يختار الطالب منها صفحة نتائج الثالث متوسط في العراق.

إدخال جميع البيانات الخاصة به، إسمه بالكامل، ورقمه الامتحاني.

الضغط على زر الاستعلام عن النتيجة

ستظهر النتيجة بشكل فوري وأمن تحتوي على جميع الدرجات والتقديرات.

انتهاء اختيارات الصف الثالث المتوسط العراق