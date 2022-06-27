عاجل- الناتو يتحدى روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفى أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، إننا سنبحث تعزيز وجودنا شرقى أوروبا، كذلك سنبحث فى قمة مدريد قضايا الإرهاب، كما سنبحث سرعة استجابة الحلف للتحديات الأمنية. ومن المقرر أن يجتمع زعماء حلف شمال الأطلسى فى العاصمة الإسبانية مدريد غدا الثلاثاء، فى قمة تستمر ثلاثة أيام تزامنا مع استمرار الحرب فى أوكرانيا. ويأمل زعماء الحلف فى التوصل إلى اتفاق لتقديم مساعدات عسكرية لكييف وتعزيز الإمكانيات الدفاعية فى مناطق دول البلطيق.

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