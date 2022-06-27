روسيا: نراقب جيدا ما يحدث فى قمة الـ G7

جدة - نرمين السيد - وكانت قمة مجموعة الدول السبع، قد تعهدت اليوم الإثنين، بالوقوف إلى جانب أوكرانيا مهما تطلب الأمر، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
وفى بيانها، أعربت مجموعة السبع الصناعية الكبرى عن "قلقها الشديد" بشأن نقل صاروخ نووى روسى إلى بيلاروسيا.
وفى وقت سابق من اليوم الإثنين، قال مسؤول كبير فى البيت الأبيض، إن دول مجموعة السبع التى تعقد قمة فى ألمانيا، ستشدد الخناق على الاقتصاد الروسى من خلال وضع "آلية تحديد سقف لسعر النفط الروسى على مستوى العالم".
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