برنامج الأغذية العالمى يخفض حصص الإعاشة فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الإثنين، كتب البرنامج فى تغريدة عبر "تويتر"، أمس الأحد: "نحن مضطرون الآن لتقليص الدعم المقدم لخمسة ملايين من هؤلاء الأشخاص إلى أقل من 50% من المتطلبات اليومية وللثمانية ملايين الآخرين إلى نحو 25% تقريبا من المتطلبات اليومية".

وقال البرنامج: "ستتوقف أنشطة التكيف وسبل العيش وبرامج الإطعام والتغذية المدرسية عن أربعة ملايين شخص مما يجعل المساعدة متاحة لنحو 1.8 مليون شخص فقط".

وتقدم الأمم المتحدة الطعام لـ 13 مليون شخص شهريًا فى اليمن، حيث يواجه البلد انهيارًا اقتصاديًا بفعل الحرب المستمرة منذ 7 سنوات، حيث يستورد اليمن أغلب غذائه لسد حاجات سكانه البالغ عددهم 30 مليون نسمة.

وكان برنامج الأغذية العالمى خفض حصص الإعاشة لثمانية ملايين شخص منذ يناير الماضى، وحذر فى مايو من أنه ربما يخفض المزيد من الحصص إذ لم يجمع سوى ربع المبلغ الذى كان يحتاجه لليمن، ويبلغ مليونى دولار، من المانحيين الدوليين هذا العام.