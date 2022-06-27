زيلينسكى يطالب قادة السبع بإنهاء الحرب فى أوكرانيا قبل نهاية العام

جدة - نرمين السيد - حث الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قادة دول مجموعة السبع، اليوم الإثنين، على "بذل أقصى الجهود" لإنهاء الحرب فى أوكرانيا قبل نهاية العام، وذلك حسبما ذكرت مصادر داخل القمة المقامة فى قصر إلماو بألمانيا.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، أشارت المصادر إلى أن زيلينسكى تحدث عبر الفيديو خلال اليوم الثانى من قمة مجموعة السبع، لافتين إلى أنه "كانت لديه رسالة قوية جدًا، وقال إنه يتعين علينا بذل قصارى جهدنا لمحاولة إنهاء هذه الحرب قبل نهاية العام". وكان قادة الدول السبع دعوا إلى "تشديد العقوبات" على موسكو، مؤكدين وقوفهم إلى جانب أوكرانيا مهما تطلب الأمر.

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