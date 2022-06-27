مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل 23 فلسطينيا

جدة - نرمين السيد - ونفذ المقتحمون جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية فى باحات وساحات المسجد، واستمعوا لشروح حول "الهيكل" المزعوم.

ويقتحم المُستوطنون بشكل شبه يومي، الحرم القدسى الشريف فى مُحاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى عليه كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى الخليل.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، 23 مواطنا فلسطينيا، من أنحاء متفرقة من مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال ستة مواطنين فلسطينيين، بينهم سيدة، من مُخيم الدهيشة فى محافظة بيت لحم.

وفى جنين شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة من أبناء الأسير المحرر إبراهيم الشيخ، وهى سياسة تلجأ إليها سلطات الاحتلال من باب التضييق على أسر الأسرى المحررين.

وذكرت مصادر فلسطينية فى مُحافظة رام الله والبيرة، الواقعة فى وسط الضفة، إن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة مواطنين من مخيم الجلزون، وبلدة "سلواد".

وفى قلقيلية، شمال غرب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، ببلدة "كفر قدوم" التى تنطلق منها بشكل أسبوعى مسيرة لمناهضة الاستيطان والجدار العازل.

وفى القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة "سلوان" الواقعة جنوب المسجد الأقصى، ثلاثة فلسطينيين من حى "وادى السمن" جنوب مدينة الخليل.