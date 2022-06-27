العالم اليوم - زيلينسكي لزعماء قمة السبع: 5 مطالب بينها موعد إنهاء الحرب

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 يونيو 2022 02:15 مساءً - وجه الرئيس الأوكراني "5 مطالب" لأبرز زعماء العالم الغربي، المتجمعين في قمة الـ7 وسط جبال ألمانيا، أبرزها إنهاء الحرب بموعد محدد.

وفي المطلب الرئيسي، ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة العالم الذين يحضرون قمة مجموعة السبع بذل كل ما في وسعهم لإنهاء "الحرب" على بلاده، قبل حلول فصل الشتاء، وفقا لما ذكره دبلوماسيون.

وقال مسؤول أوروبي إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طلب الاثنين، أنظمة دفاع مضادة للطائرات، لمواجهة المقاتلات الروسية خلال الحرب الدائرة منذ أشهر.

كما طلب زيلينسكي فرض مزيد من العقوبات على روسيا، خلال لقاء من الزعماء السبعة عبر الفيديو.

كما طالب الرئيس الأوكراني توفير "ضمانات أمنية"، في كلمة وجهها لزعماء قمة مجموعة السبع.

وأضاف المسؤول الأوروبي، الذي رفض نشر اسمه، أن زيلينسكي، الذي كان يلقي كلمته إلى القمة المنعقدة في جبال الألب البافارية عبر رابط فيديو، طلب أيضا المساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا من أجل إعادة الإعمار.

ويستضيف قصر "إلماو" الساحلي جنوبي ألمانيا، قمة مجموعة الدول الصناعية السبع بمشاركة الرئيس الأميركي جو بايدين، التي تناقش 5 محاور رئيسية تتصدرها حرب أوكرانيا وكذلك أزمتا الطاقة والغذاء.

وضمت القمة المستشار الألماني أولاف شولتز، المستضيف، والرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ووفق محللين، تتركز محادثات قمة السبع الكبار على الحرب الأوكرانية والعقوبات الروسية وحماية المناخ ومكافحة الجائحة وأزمة الغذاء الراهنة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والديمقراطيات في أنحاء العالم.