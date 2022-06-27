نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1443 وشروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1443، أعلنت وزارة الحرس بالمملكة عن تقديم كلية الملك خالد 1443. وهذا لكل الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بمقاعد الدراسة في هذه الكلية للشنة الدراسية الجديدة، ولكن تم وضع قائمة شروط كلية الملك خالد التي يجب أن تتوفر في كل المتقدمين للتسجيل، وقد بدأ بالفعل استقبال كل طلبات التقديم في كلية الملك التي أبدى العديد من الأشخاص رغبتهم في الانضمام إليها، وبالنسبة لموعد تسجيل كلية الملك خالد فانطلق بداية من تاريخ يوم الأحد 26 من يونيو وسيدوم إلى غاية يوم الخميس القادم، والتقديم يكون بطريقة إلكترونية من خلال رابط تقديم كلية الملك، ومن الضروري أن يدقق الشخص في كتابة البيانات الشخصية لأنه في حال الخطأ سيتم معاقبة المتقدم.

تقديم كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1443

تم الإعلان عن فتح أبواب تقديم كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1443. وقد وضعت وزارة الحرس السعودي تعليمات هامة لكل من يريدون تقديم كلية الملك خالد 1443. من بينها وجوب مطابقة المعلومات المسجلة مع البيانات الشخصية للمتقدم، ومطالعة كل شروط التسجيل في كلية الملك خالد بتمعن، مع تحديد التخصص الذي يرغب به المتقدم بدقة كي لا يتم إلغاء الطلب الخاص به، ويتم التسجيل باتباع الآتي:

الولوج مباشرة إلى الموقع الإلكتروني الخاص رابط تسجيل كلية الملك خالد على الإنترنت

ينبغي على الطالب تسجيل كل المعلومات الشخصية المطلوبة، ثم يختار التخصص الذي يرغب به من التخصصات المعروضة.

يملأ استمارة التقديم بشكل صحيح ويتحرى الدقة في ذلك تفاديا لوقوع أي خطأ

يجب عليه أن يقوم برفع كل المستندات المطلوبة، ثم يقرأ كل الشروط بدقة، ويقوم بتأكيد بياناته

أخيرا يقوم بإرسال طلبه، ويجب أن يحتفظ برقم الطلب الخاص به من أجل مراجعته لاحقا.

لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ ⁧#وزارة_الحرس_الوطني⁩ تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444هـ لحملة الشهادة الجامعية للاطلاع على التعليمات زيارة الرابط التالي:

⁦https://t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/itxPqHpI8j — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ ⁧#وزارة_الحرس_الوطني⁩ تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444هـ لحملة الشهادة الجامعية للاطلاع على التعليمات زيارة الرابط التالي:

⁦https://t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/itxPqHpI8j — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) June 21, 2022

شروط التسجيل في كليه الملك خالد 1443

من أهم شروط شروط القبول في كلية الملك خالد هي الجنسية السعودية والإقامة الدائمة فيها. باستثناء الشخص الذي نشأ مع أهله خارج السعودية بغرض خدمة الحكومة. كما يجب أن يكون مؤهلا من الناحية العلمية وحاصلا على التخصص المطلوب، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك. ولم يثبت قيامه بأي أمر يخلّ بالشرف والأمانة العامة، كما يجب أن يجتاز اختبارات القبول بنجاح إلى جانب المقابلة الشخصية للتقديم.

بالإضافة إلى ذلك من الشروط يجب أن يكون هناك تناسب بين الطول والوزن حسب اللائحة الطبية. ويثبت بأنه سليم من أي مرض مزمن، وإن كان هذا الشخص متزوجا يجب أن تكون زوجته سعودية الجنسية، ويكون حاصلا على رخصة من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية على أن تكون سارية المفعول، أما شرط السن يجب أن لا يكون أكثر من 27 بحلول العام الدراسي 1444.

المستندات المطلوبة تسجيل كلية الملك خالد

يجب أن يحضر المتقدم إلى تسجيل كلية الملك خالد صورة شمسية شخصية ويكون مرتديا للزي الوطني في الصورة. مع صورة عن بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به، وكذلك صورة عن الهوية الوطنية الخاصة بوالده. كما يجب أن يوفر صورة عن سجل الأسرة الخاص بالوالد، أما إن كان المتقدم متزوج أيضا يحضر صورة عن سجل أسرته. وآخر ما نذكره لكم هو إحضار الوثيقة الأصلية لتخرجه مع شهادة امتياز من لتخصصات الصحية,

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال تقديم كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1443. والذي أعلنت عنه وزارة الحرس بالمملكة لكل الراغبين في التسجيل بكلية الملك خالد للسنة الدراسية الجديدة. ويمكنهم التقديم في حال توفرت فيهم شروط القبول في كلية الملك خالد.