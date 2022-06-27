نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أجازة عيد الأضحى 2022 \ 1443 تعرف على الموعد الرسمي لعطلة العيد الكبير في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين من المسلمين الآن عن موعد أجازة عيد الأضحى 2022، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الاحتفال بالعيد ووقفة عرفات فلكياً، إذ تفصلنا أيام قليلة عن غرة زي الحجة التي يستقبلها المسلمون بحفاوة وسعادة، وفي السطور القادمة من هذا المقال نقدم لكم المواعيد الرسمية لأجازة عيد الاضحى المبارك.

موعد أجازة عيد الأضحى 2022

من المفترض أن يأتي موعد أجازة عيد الأضحى 2022، في اليوم التاسع من ذي الحجة، أما عن موعد رؤية الهلال فسوف يولد هلال شهر ذي الحجة بعد حدوث الاقتران وذلك في يوم الأربعــــاء الموافق 29/6/2022م في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجراً بتوقيت القاهرة، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي يعمل عليها معمل أبحاث المعهد القومي للبحوث الجيوفيزيقية والفلكية.

ويبقى الهلال في سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب الشمس، وقد تزايدت معدلات البحث من قبل المصريين عن موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات، بالإضافة لعدد أيام الإجازة تزامناً مع اقتراب حلوله.

تعرف على موعد أجازة عيد الأضحى 2022

ينتظر المواطنين في الدولة وخاصة الموظفين والطلاب موعد أجازة عيد الأضحى 2022 للحصول على قدر من الراحة، ويعد شهر يوليو الجاري 2022 حافلًا بالإجازات الرسمية، إذ تصل العطلات به إلى 13 يومًا، وهو ما يقارب نصف الشهر، حيث تضمن الإجازات الرسمية في يوليو بالإضافة إلى العطلة الرسمية في الجمعة والسبت (10 أيام): «إجازة عيد الأضحى –إجازة بداية السنة الهجرية ــ، إجازة ثورة 23 يوليو »، والتي تأتي في الأيام التالية:

إجازة عيد الأضحى 2022 تبدأ من يوم السبت 9 يوليو، وحتى يوم 12 من الشهر ذاته.

ثم تحل إجازة ثورة 23 يوليو في يوم السبت الموافق للتاريخ ذاته.

تأتي بعد ذلك إجازة بداية السنة الهجرية 1444 يوم السبت الموافق 30 يوليو القادم.

وتجدر الاشارة إلى أنه قد أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا رسمياً بأن يكون يوم الخميس الموافق، 30 يونيو، هو إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في الوزارات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.