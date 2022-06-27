عاجل- الكرملين ينفى تخلف روسيا عن سداد ديونها الخارحية

جدة - نرمين السيد - وقال الناطق باسم الكرملين دميترى بيسكوف "لا أساس للقول إن روسيا تخلفت عن سداد ديونها السيادية بالعملات الأجنبية فى وقت يفرض الغرب عقوبات ضدها"، مضيفا أن "موسكو غير موافقة على اعتبار الغرب روسيا دولة مفلسة".
وتابع بأن "أى محاولة لاستخدام الأموال الروسية فى الخارج بطريقة ما ستكون سرقة مباشرة"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، قد أعلنت أمس أن روسيا "على بعد ساعات" من إنتهاء فترة السماح لسداد حوالى 100 مليون دولار من ديونها الخارجية، وبالتالى التخلف عن سدادها بسبب العقوبات الغربية.
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