خرجت عن السيطرة.. حرائق الجزائر تقتل 3 أشخاص وتصيب 18 آخرين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "سكاى نيوز عربية"، أشارت أرقام سابقة إلى سقوط قتيلين وإصابة 4 آخرين جراء الحرائق المستعرة فى الولاية، لافتة إلى إندلاع الحرائق فى الأحراج القريبة من بلدية حربيل، غربى ولاية سطيف، أمس الأحد.

وبحسب الشبكة، أظهرت مقاطع فيديو تدخل قوات الجيش والأمن فى الجزائر للمشاركة فى عمليات الإخماد، حيث استخدمت المروحية فى إخلاء الجرحى وإخماد الحرائق.

وأشارت التقارير المحلية إلى أنه تم العثور على شخص مفقود محترقا، اليوم الإثنين، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 3 أشخاص، مضيفة أن الرياح عقدت علمية إخماد الحرائق فى المناطق الحرجية.

وفى تصريحات للإعلام، قال والى سطيف، كمال عبلة، إن الرياح القوية والحرارة المرتفعة أدت إلى اتساع نطاق الحرائق وصعبت عملية السيطرة عليها.