روسيا تعلق على إمكانية فصلها عن الإنترنت العالمى

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف "جهزنا أنفسنا لضمان استمرار وجود الإنترنت فى روسيا، حتى لو قاموا بإيقاف تشغيله لدينا"، مضيفا أن روسيا لا تنوى إيقافه ولن يكون لدينا تكرار لما حدث فى عام 1991.
وكانت وزارة التكنولوجيا الرقمية الروسية، قد أكدت فى وقت سابق، أن موسكو يمكن أن تتلقى الإنترنت من آسيا، إذا تم فصلها عن نقاط التبادل الأوروبية، مؤكدة أن المشغل الرئيسى "روس تيليكوم" جاهز لمثل هذا السيناريو.
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