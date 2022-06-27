جدة - نرمين السيد - وفى بيانها، أعربت مجموعة السبع الصناعية الكبرى عن "قلقها الشديد" بشأن نقل صاروخ نووى روسى إلى بيلاروسيا.
وفى وقت سابق من اليوم الإثنين، قال مسؤول كبير فى البيت الأبيض، إن دول مجموعة السبع التى تعقد قمة فى ألمانيا، ستشدد الخناق على الاقتصاد الروسى من خلال وضع "آلية تحديد سقف لسعر النفط الروسى على مستوى العالم".
وأشار المسؤول الأمريكى إلى أن هذه الدول "ستستمر بشكل منسق بتقليص إمكان حصول روسيا على الموارد الصناعية الحيوية"، ولا سيما فى مجال الدفاع، مشددًا على أن دول مجموعة السبع ستنسق فى ما بينها "لاستخدام الضرائب الجمركية على المنتجات الروسية، بغية مساعدة أوكرانيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- قمة مجموعة السبع: نقف إلى جانب أوكرانيا مهما تطلب الأمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.