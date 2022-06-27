عاجل- قمة مجموعة السبع: نقف إلى جانب أوكرانيا مهما تطلب الأمر

جدة - نرمين السيد - وفى بيانها، أعربت مجموعة السبع الصناعية الكبرى عن "قلقها الشديد" بشأن نقل صاروخ نووى روسى إلى بيلاروسيا.

وفى وقت سابق من اليوم الإثنين، قال مسؤول كبير فى البيت الأبيض، إن دول مجموعة السبع التى تعقد قمة فى ألمانيا، ستشدد الخناق على الاقتصاد الروسى من خلال وضع "آلية تحديد سقف لسعر النفط الروسى على مستوى العالم".

وأشار المسؤول الأمريكى إلى أن هذه الدول "ستستمر بشكل منسق بتقليص إمكان حصول روسيا على الموارد الصناعية الحيوية"، ولا سيما فى مجال الدفاع، مشددًا على أن دول مجموعة السبع ستنسق فى ما بينها "لاستخدام الضرائب الجمركية على المنتجات الروسية، بغية مساعدة أوكرانيا".