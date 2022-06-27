بوتين يزور طاجيكستان الثلاثاء في أول رحلة خارجية له منذ الهجوم على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 12:28 مساءً - أعلن الكرملين الإثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الثلاثاء طاجيكستان الجمهورية السوفياتية السابقة وحليفة موسكو في آسيا الوسطى، في أول رحلة خارجية له منذ الهجوم على أوكرانيا نهاية فبراير/ شباط.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف “من المقرر أن يقوم الرئيس بوتين بزيارة عمل لطاجيكستان غدا” فيما ينتظر أن يزور الرئيس الروسي تركمانستان الأربعاء للمشاركة في قمة الدول المطلة على بحر قزوين.

وفي سياق متصل أكد الكرملين الإثنين أن “لا أساس” للقول إن روسيا تخلّفت عن سداد ديونها السيادية بالعملات الأجنبية في وقت يفرض الغرب عقوبات على روسيا على خلفية هجومها على أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين “لا أساس لوصف هذا الوضع بأنه تخلّف عن السداد”.