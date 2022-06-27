الاتحاد الإفريقى يطالب بالتحقيق فى مأساة مليلية الإسبانى

جدة - نرمين السيد - ندد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى، موسى فقى محمد، بـ"المعاملة العنيفة والمهينة للمهاجرين الأفارقة" يوم الجمعة الماضى، خلال محاولة دخول جماعية إلى جيب مليلية الإسبانى، مطالبًا بالتحقيق فى هذه المأساة.





وفى تغريدة عبر "تويتر"، قال موسى فقى، مساء أمس الأحد: "أعبر عن مشاعرى العميقة وقلقى فى وجه المعاملة العنيفة والمهينة للمهاجرين الأفارقة الذين كانوا يحاولون عبور حدود دولية بين المغرب وإسبانيا". وأضاف المفوض الإفريقى: "أدعو إلى إجراء تحقيق فورى فى هذه القضية، وأذكر جميع الدول بالتزاماتها بموجب القانون الدولى معاملة جميع المهاجرين بكرامة ووضع سلامتهم وحقوقهم الإنسانية فى المقام الأول، مع الحد من أى استخدام مفرط للقوة". وكان 23 مهاجرًا لقوا حتفهم، وأصيب 140 شرطيا، أثناء محاولة دخولهم إلى جيب مليلية الإسبانى فى الأراضى المغربية ضمن ألفى مهاجر، حسبما أعلنت السلطات المغربية.

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