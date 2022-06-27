النيجر: اقتربنا من النصر على بوكو حرام وداعش

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال رئيس النيجر مخاطبًا عسكريين فى موقع عسكرى بمدينة ديفا، كبرى مدن جنوب شرق النيجر، والواقعة قرب نيجيريا، ومهد الإرهابيين، مؤكدًا أن "النتائج جلية، وجيدة".

كما توجه الرئيس إلى العسكريين المتمركزين فى منطقة جيسكيرو المحاذية لنيجيريا، قائلا إن حكومته نجحت فى "جعل المنظومة الأمنية أكثر اتساقا. نحن فى طريقنا للانتصار فى هذه الحرب"، وشدد على أن ما تبقى من جهد يتعين بذله من أجل تحقيق الانتصار "ضئيل جدا".

وأشار الرئيس بازوم إلى أن "نهاية بوكو حرام أصبحت وشيكة"، قائلاً: "إذا أجرينا تقييما لهذا العام ومقارنة مع الأعوام السابقة، يمكن أن نلاحظ بشكل واضح أن الأمور تحسنت".

وتابع رئيس النيجر: "رصدنا تسجيل خسائر أقل بكثير من المعتاد فى صفوفكم، كما رصدنا تسجيل خسائر أكثر بكثير فى صفوف عدونا". كما أعلن أن السكان الذين نزحوا من 45 قرية فى نطاق منطقة جيسكيرو سيعادون قريبًا إلى مناطقهم الأصلية، وذلك بعد فرارهم من مقاتلى بوكو حرام.