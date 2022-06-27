العالم اليوم - صدق أو لا تصدق.. الأهلي فاز ليواجه المتأهل "قبل عام"

انتم الان تتابعون خبر صدق أو لا تصدق.. الأهلي فاز ليواجه المتأهل "قبل عام" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 يونيو 2022 12:21 مساءً - تستمر منافسات بطولة كأس مصر، المؤجلة من الموسم الماضي 2020-2021، لخوض مبارياتها، وتؤشر المباريات إلى مواجهة "كلاسيكو" محتملة في النهائي بين الأهلي والزمالك.

وبلغ الأهلي الدور نصف النهائي لنسخة 2020-2021 المؤجلة من مسابقة كأس مصر في كرة القدم بفوزه الأحد على بيراميدز 2-1 على ملعب القاهرة الدولي.

وتقدم الأهلي عن طريق طاهر محمد طاهر (18) وأضاف البديل حسام حسن الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، مسجلا أول اهدافه مع فريقه الجديد منذ انتقاله اليه من سموحة مطلع الموسم الحالي، قبل أن يرد بيراميدز متأخرا من ركلة جزاء لرمضان صبحي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وتخلص الأهلي، الفائز بلقب النسخة الأخيرة موسم 2019-2020، من عقدته أمام بيراميدز الذي أقصاه من ربع نهائي المسابقة موسم 2017-2018 وثمن النهائي موسم 2018-2019.

ويلتقي الاهلي في نصف النهائي مع فريق الدرجة الثانية بتروجيت الذي بلغ دور الأربعة، قبل أكثر من عام، في 29 أبريل 2021، بفوزه حينها على وادي دجلة 2-1.

ويلتقي الفائز من مواجهة الأهلي وبتروجيت في المباراة النهائية الزمالك الذي تغلب الخميس الماضي على أسوان 2-1 في دور الأربعة.

كأس الموسم الحالي؟

أما نسخة الكأس الحالية، فستدخل مرحلة دور الـ16 في منتصف أغسطس المقبل، لتستكمل منافساتها الطبيعية.

وفي دور الـ16، سيواجه الأهلي مصر المقاصة، بينما يواجه الزمالك نادي الإسماعيلي.