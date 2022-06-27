سريلانكا تلجأ لروسيا لحل أزمة النفط

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الطاقة السريلانكى كانشانا ويجيسيكيرا اليوم الإثنين، أن وزيرين من الحكومة يتوجهان إلى روسيا فى إطار زيارة دبلوماسية، يناقشان خلالها الأمور المتعلقة بإمكانية شراء النفط الروسى.





ونقلت صحيفة "دايلى نيوز" المحلية عن الوزير قوله، إن حكومة سريلانكا لم تتخل عن المناقشات مع الحكومة الروسية بشأن هذه المسألة خصوصا أن البلاد تعانى من أزمة طاحنة من نقص الوقود.

وكان رئيس الوزراء السريلانكى رانيل ويكريميسينجه، قد أعلن أن بلاده قد تضطر إلى شراء المزيد من النفط من روسيا للتعامل مع أزمة الوقود الحالية.

واعترف ويكرمسينجه بأن الأزمة فى سريلانكا كانت من صنعها وحدها حيث ألقى الكثير باللوم على سوء الإدارة الحكومية، والتخفيضات الضريبية الكبيرة فى عام 2019، والأخطاء السياسية التى دمرت المحاصيل والهبوط الحاد فى السياحة بسبب جائحة فيروس كورونا.