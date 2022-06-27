سريلانكا تلجأ لروسيا لحل أزمة النفط

ونقلت صحيفة "دايلى نيوز" المحلية عن الوزير قوله، إن حكومة سريلانكا لم تتخل عن المناقشات مع الحكومة الروسية بشأن هذه المسألة خصوصا أن البلاد تعانى من أزمة طاحنة من نقص الوقود.
وكان رئيس الوزراء السريلانكى رانيل ويكريميسينجه، قد أعلن أن بلاده قد تضطر إلى شراء المزيد من النفط من روسيا للتعامل مع أزمة الوقود الحالية.
واعترف ويكرمسينجه بأن الأزمة فى سريلانكا كانت من صنعها وحدها حيث ألقى الكثير باللوم على سوء الإدارة الحكومية، والتخفيضات الضريبية الكبيرة فى عام 2019، والأخطاء السياسية التى دمرت المحاصيل والهبوط الحاد فى السياحة بسبب جائحة فيروس كورونا.
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