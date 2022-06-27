كوريا الشمالية: أمريكا تشكل تحالفا على غرار الناتو فى آسيا

جدة - نرمين السيد - اتهمت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة بتشكيل تحالف عسكرى فى آسيا على غرار حلف شمال الأطلسى "الناتو"، قائلة إن الهدف الأمريكى الراسخ فى آسيا هو الإطاحة بحكومة بيونج يانج، ما اضطرها إلى تطوير دفاعات أقوى.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، يأتى اتهام كوريا الشمالية وسط مخاوف من توقعات بأنها تستعد لإجراء أول اختبار نووى منذ 5 سنوات، وذلك بعد اتفاق أبرم مؤخرًا بين الرئيس الكورى الجنوبى يون سوك يول، والرئيس الأمريكى جو بايدن، لنشر مزيد من الأسلحة الأمريكية إذا لزم الأمر لردع بيونج يانج.

وفى بيان على موقعها الإلكترونى، أمس الأحد، قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية: "بينما تجرى بصورة سافرة تدريبات عسكرية مشتركة مع اليابان وكوريا الجنوبية، تتحرك الولايات المتحدة بشكل كامل لتشكيل تحالف على غرار حلف شمال الأطلسى فى آسيا".

كما أشار البيان إلى التدريبات العسكرية التى جرت مؤخرا بين القوات الأمريكية والكورية الجنوبية واليابانية، حيث أجرت الولايات المتحدة تدريبات مع قوات كوريا الجنوبية، شملت حاملة طائرات أمريكية، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.