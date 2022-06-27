العراق يوقع مذكرة تفاهم مشتركة مع الناتو

جدة - نرمين السيد - وقع رئيس أركان الجيش العراقى، الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الإثنين، مع قائد بعثة حلف شمال الأطلسى "الناتو" الجنرال جيوفانى إينوتشى، مذكرة تفاهم مشتركة.





وذكرت وزارة الدفاع العراقية -فى بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"- أن مذكرة التفاهم تأتى فى إطار دعم وتطوير النظام اللوجستى للقوات المسلحة العراقية، وبناء قدراتها على جميع الأصعدة. وأضافت الوزارة أن هذه المذكرة "متوسطة المدى" تعمل على التعاون بين الجانبين، ورفع قدرات الجيش العراقى والاستعداد القتالى فى جميع المستويات.

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