عاجل- البيت الأبيض يعلن تشديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف البيت الأبيض، فى بيان أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن مجموعة السبع تريد تمويل المساعدة إلى أوكرانيا من خلال فرض ضريبة على السلع الروسية.

يشار إلى أن اجتماعات قمة مجموعة السبع التى تضم الدول الصناعية الكبرى فى العالم، كانت قد بدأت اجتماعاتها أمس الأحد، فى منتجع ألما فى ألمانيا بتشديد العقوبات على روسيا، حيث أضافت حظر صادرات الذهب إلى قائمة العقوبات الغربية على موسكو.