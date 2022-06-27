الأعلى منذ 21 عاما.. التضخم يضرب المكسيك مدفوعا بأسعار الغذاء

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "لا إكسبانثيون" المكسيكية، إن الارتفاع فى النصف الأول من شهر يونيو يرجع إلى الزيادة فى مؤشر الأسعار الأساسى، وهو المؤشر الذى يتضمن منتجات ذات تقلبات أقل والتى تشمل المواد الغذائية والمشروبات وكان أبرزها البطاطس إذ سجلت أكبر زيادة، حيث ارتفعت بنسبة 16.7% مقارنة بالأسبوعين السابقين، وتليها البرتقال بنسبة 13.1%، والنقل الجوى بنسبة 6.6%، والكهرباء بنسبة 2.5%، والدجاج بنسبة 2.2%.

وبحسب الصحيفة، بلغ معدل التضخم غير الأساسى، والذى يشمل أسعار الطاقة، 9.13% سنويًا، بزيادة 0.49% عن الأسبوعين الماضيين، وبلغت أسعار الوقود أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد بعد حرب روسيا وأوكرانيا، وبلغت 5.8% سنويًا، بزيادة قدرها 0.18% عن الأسبوعين الماضيين.