العالم اليوم - أسهم أوروبا ترتفع لأعلى مستوياتها في أسبوعين.. لهذه الأسباب

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا ترتفع لأعلى مستوياتها في أسبوعين.. لهذه الأسباب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 يونيو 2022 11:23 صباحاً - سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا قويا مسجلة أعلى مستوياتها في أسبوعين بدعم من أسهم شركات التعدين والنفط، كما أدى تخفيف إجراءات الحد من تفشي كوفيد-19 في الصين إلى زيادة أسعار السلع.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0716 بتوقيت غرينتش ليعكس ارتفاعا حادا شهدته وول ستريت في نهاية الأسبوع بفعل تهدئة المخاوف من استمرار ارتفاع التضخم.

وصعد المؤشر الفرعي لأسهم شركات النفط 1.5 بالمئة والمؤشر الفرعي لشركات التعدين 3 بالمئة مع تعافي أسعار السلع بعد خسائر تكبدتها مؤخرا بسبب المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وارتفعت أسهم شركتي لوي فيتون وريشمون لتجارة التجزئة الفاخرة، واللتين تعتمدان على الصين في الجزء الأكبر من عائداتهما، بنسبة 0.8 بالمئة و2.4 بالمئة على التوالي.

وصعد سهم بروساس 13.8 بالمئة بعدما قالت الشركة المستثمرة في قطاع التكنولوجيا بهولندا إنها ستبيع بالتدريج حصتها البالغة 28.9 بالمئة في شركة تنسينت الصينية العملاقة للبرامج الإلكترونية، التي تملك وي تشات، والتي تتجاوز قيمتها مئة مليار دولار وفقا للأسعار الحالية.