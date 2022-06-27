الأمن اللبناني يداهم منزلا لحاكم مصرف لبنان المركزي لتنفيذ أمر ضبط قضائي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 27 يونيو 2022 11:10 صباحاً - دوت الخليج :- قال مصدر قضائي ومصدر أمني لرويترز إن جهاز أمن الدولة اللبناني داهم منزلا تابعا لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة مساء يوم الثلاثاء تنفيذا لأمر إحضار قضائي. وأصدرت القاضية غادة عون مذكرة الاستدعاء في وقت سابق من العام الحالي. رويترز

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