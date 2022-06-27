نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الاجتماعي لشهر يونيو 2022.. متى ينزل الضمان المطور الدفعة السابعة في المقال التالي
موعد نزول الضمان الاجتماعي، يعيش الآلاف من المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة حالة من الترقب شهريا لحين صرف راتب المعاش ونزوله فى حساباتهم البنكية، حيث تزداد أعداد المستفيدين بشكل دوري منذ أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتفعيل نظام الضمان الاجتماعي من جديد فى شهر نوفمبر 2021بعد استحداث بعض الشروط والمعايير به من أجل دخول شريحة أكبر من المواطنين تحت مظلة الضمان والاستفادة بالمعاش لتوفير حياة كريمة لهم وسد متطلباتهم المعيشية، حيث تقوم الوزارة كل شهر بدراسة طلبات المتقدمين الجدد وعند التأكد من مدى أهليتهم لاستحقاق المعاش يتم انضمامهم إلى نظام الضمان الاجتماعي والاستفادة منه، مما يجعل تساؤلات المستفيدين تتزايد عن موعد نزول الضمان الاجتماعي لكل شهر، لذلك نوضح فى الآتي متى ينزل راتب معاش الضمان الاجتماعي لشهر يونيو الجاري وكيفية الاستعلام عنه.
موعد نزول الضمان الاجتماعي لشهر يونيو 2022
بدأ العد التنازلي لموعد نزول راتب الضمان الاجتماعي لشهر يونيو 2022، حيث قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم صرف المعاش يوم الخميس 30 يونيو 2022، والموافق الأول من ذو الحجة 1443، وقد وفرت الوزارة إمكانية الاستعلام عن نزول الراتب فى الحسابات البنكية لدى المستفيدين عن طريق المنصة الإلكترونية الرسمية لها من خلال رقم السجل المدني أو من خلال الاتصال على الخط الساخن 19911.
رواتب الضمان الاجتماعي المطور 1443
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مقدار راتب الضمان الاجتماعي وفقا لعدد المستفيدين سواء للمستقل أو الأسرة على النحو التالي:
- يحصل المستقل من المستفيدين على راتب مقداره 1000 ريال سعودي.
- الأسرة التي تتكون من فردين يحصل على راتب مقداره 2750 ريال سعودي.
- الأسرة التي تتكون من ثلاث أفراد تحصل على راتب يقدر بـ3140 ريال سعودي.
- الأسرة التي تتكون من أربعة أفراد تحصل على راتب مقداره 3710 ريال سعودي.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي
- أن يكون سعودي الجنسية ومقيم بها هو وأسرته إقامة كاملة.
- لا يتجاوز الخل الشهري له الحد المسموح به من أجل استحقاق الضمان الاجتماعي المطور.
- تقديم كافة المستندات التي تُثبت أحقيته ف الحصول على المعاش.
- لا يكون مسجل في أي من دار الرعاية أو الإيواء داخل المملكة.
- لا يحصل على أي دعم مادي من أي جهة حكومية.
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