نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى 2022.. مواعيد صلاة العيد في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن موعد صلاة عيد الأضحى بالسعودية 2022 ويريدون معرفة ميعاد صلاة العيد أيضاً، وطرق التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى، كل هذا وأكثر سوف نذكره في هذه المقالة، مع ذكر بعض الجمل والعبارات التي يمكننا تهنئة أقاربنا وأحبابنا بها في مثل هذا اليوم.

موعد صلاة عيد الأضحى بالسعودية 2022

تم الإعلان من قبل المتخصصين في المملكة العربية السعودية عن تاريخ يوم عرفة وتاريخ يوم العيد، وتوقيت صلاة العيد في كل مدينة من مدن المملكة، وسوف يكون يوم الجمعة بعد المقبل هو وقفة عرفة 8/7/2022 والموافق 9 من شهر ذي الحجة لعام 1443 هجرياً، أما يوم عيد الأضحى المبارك سيكون اليوم السبت الموافق لتاريخ 9/7/2022 والذي سيكون موافقاً ليوم 10 من شهر ذي الحجة لعام 1443 هجرياً، نسأل الله أن يعيد لنا هذه الأيام المباركة بالخير والبركة وأن يصلح حال بلادنا ويبارك لنا في الأعياد.

مظاهر عيد الأضحى في السعودية لعام 2022

لم تمنع المملكة العربية السعودية الحفلات ولا المسارح، ولا النجوم والمغنيين من الغناء وأداء العروض والحفلات في هذا العيد لعام 2022، لأن عيد الأضحى المبارك هو أحد أهم الأعياد لدى المسلمين، حيث يقومون فيه بصلة الأرحام وزيارة الأقارب، والخروج في الحدائق والأماكن العامة، فهو يوم مليء بكل الحب والسعادة، وهو يوم ينتظره المسلمين في كافة بلدان العالم، ويتم فيه ذبح الأضاحي، وتوزيعها على الناس، والتصدق في هذا اليوم أيضاً، فهو يوم البركة والتواد والتراحم بين المسلمين.

مواعيد صلاة العيد في محافظات السعودية المختلفة لعام 2022

نذكر لكم الآن موعد صلاة العيد في كافة محافظات المملكة العربية السعودية لعام 2022، والتي ستكون كالآتي:

ملحوظة هذه المواعيد تخد العام الماضي 2021 وسيتم تحديثها فور معرفة المواعيد الجديدة

الرياض 5:36 ص.

الظهران 5:19 ص.

العلا 6:07 ص.

تبوك 6:09 ص.

مكة المكرمة 6:09 ص.

المدينة المنورة 6:05 ص.

الدمام 5:19 ص.

الطائف 6:17 ص.

جدة 6:11 ص.

ينبع 6:11 ص.

القويعية 5:43 ص.

القريات 6:00 ص.

نجران 5:59 ص.

خدمات ثقفني للتهنئة بعيد الأضحى



نقدم لكم قراء موقع ثقفني الأعزاء خدمات حصرية من موقع ثقفني للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443 هجرياً والذي نرجوا أن يعود علينا جميعا بالخير والأمان واليمن والبركات ونسأل الله لنا ولكم التوفيق: