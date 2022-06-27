طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين 1443 في السعودية

موعد صرف راتب التقاعد موضوع هام يبحث عنه كثير من المواطنين السعوديين من فئة البالغين لسن المعاش أي أتموا سن 60 عام، فهم يرغبون في الحصول على إجابة واضحة حول الموعد الرسمي لصرف معاش التقاعد في المملكة العربية السعودية لعام 1443، فهذا المعاش بالنسبة لهم يعتبر راتب شهري ثابت يحصلون عليه في موعد محدد، وتختلف قيمة هذا الراتب عن راتبهم أثناء العمل.

راتب التقاعد

قد أعلنت مؤسسة التقاعد العامة بالتعاون مع وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية عن القيمة الخاصة لراتب التقاعد الفعلي لكلا الفئتين: مدنيين، وعسكريين، ووضحت أيضاً الطريقة المتبعة في حساب راتب التقاعد وفقاً لنظام العام الحالي الجديد 1443، وبالنسبة لتحديد مبلغ راتب المعاش تتم معتمدة على عدة أشياء كما يلي:

مبلغ المعاش التقاعدي الخاص بالمواطن يتم حسابه بناءً على وظيفة المواطن السابقة التي كان يعمل بها قبل بلوغه سن التقاعد، وهذا سائد على العاملين في القطاع المدني والعسكري.

يمكن حساب قيمة معاش التقاعد وفقاً للفترة التي قضاها المواطن في مقر عمله.

أهم بند يتوقف عليه معاش التقاعد المدني والعسكري المؤهل الدراسي الحاصل عليه المواطن.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في السعودية

تتم طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية بالخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي: لمؤسسة العامة للتقاعد.

بعد ذلك يتم اختيار (الخدمات الإلكترونية).

ثم تحديد أيقونة (تعريف الراتب).

يقوم بعد ذلك بإدخال رقم الهوية، وأيضاً رمز التحقق ويضغط على (إرسال).

سينتقل في هذه الخطوة لصفحة البيانات الشخصية التي يجب كتابتها بشكل صحيح.

في النهاية يضغط على (تأكيد)، وسوف تظهر أمامه كافة المعلومات حول المعاش.

مواعيد صرف معاش التقاعد المدنيين والعسكريين في السعودية