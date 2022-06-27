اليابان تدعو مواطنيها لخفض استهلاك الكهرباء

جدة - نرمين السيد - دعت الحكومة اليابانية، الأسر والشركات فى العاصمة طوكيو والمناطق المحيطة بها إلى تقليل استخدام الكهرباء فى الفترة ما بين الساعة 3 و6 مساء اليوم الإثنين، بسبب الطلب المتزايد على الكهرباء وتستعد اليابان لصيف طويل وحار بعد نهاية مبكرة لموسم الأمطار.





وأشارت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إلى أن هذه الدعوة جاءت بعد يوم من إصدار وزارة الصناعة أول دليل إرشادى على الإطلاق بشأن إمدادات الطاقة، إذ حثت الأشخاص فى المنطقة الخاضعة لخدمة شركة الطاقة اليابانية على اتخاذ خطوات لتوفير الطاقة مثل إطفاء الأنوار غير المستخدمة. ووسط استعداد العاصمة لنقص محتمل فى الطاقة التى تعد باهظة الثمن بشكل متزايد، أعلنت هيئة الأرصاد اليابانية اليوم، أن موسم الأمطار فى طوكيو والمناطق المجاورة يبدو أنه انتهى، وهو أقصر موسم منذ أن أصبحت البيانات متاحة فى عام 1951. ولكن على الرغم من الدعوات إلى توفير الطاقة، لا تزال وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تدعو إلى الاستخدام المستمر والمناسب لمكيفات الهواء بسبب ارتفاع مخاطر الإصابة بضربات شمس وسط الأجواء الحارة.

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