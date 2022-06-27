أبو الغيط يبدأ زيارة إلى رومانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، توجه صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة الرومانية بوخارست، فى زيارة تلبية لدعوة من الحكومة الرومانية.





وصرح جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام بأن الزيارة تتضمن إجراء مباحثات ثنائية مع كل من نيكولاى تشيوكا رئيس الحكومة وبوغدان أوريسكو وزير الخارجية. وأوضح أن الأمين العام سيبحث مع المسؤولين الرومانيين، سبل تعزيز التشاور والتعاون بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الدولية وفى الإقليمين العربى والأوروبى. وأضاف أن أبو الغيط سيشارك أيضا على هامش الزيارة فى احتفالية بمناسبة إطلاق الترجمة الرومانية لكتابيه "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتى"، واللذين يتناولان مذكراته الشخصية حول حرب أكتوبر، وكذا حول فترة توليه وزارة الخارجية المصرية من 2004 وحتى 2011. تجدر الإشارة إلى أن الكتابين سبق أن تمت ترجمتهما إلى لغات الإنجليزية والروسية والصينية والاسبانية.

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