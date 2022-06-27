كوريا الشمالية: انخفاض إصابات كورونا اليومية إلى 10 آلاف حالة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، قال مقر الوقاية من الأوبئة فى حالات الطوارئ، إن أكثر من 7 آلاف و300 شخص ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، لم يقدم المركز أى معلومات بشأن تسجيل أى وفيات إضافية، لافتة إلى أن العدد الإجمالى لحالات الحمى المسجلة منذ أواخر أبريل قد بلغ أكثر من 4.72 مليون حالة، لايزال 13 ألفا و840 شخصا منهم يخضعون للعلاج.

وكانت كوريا الشمالية كشفت عن أول حالة إصابة بـ"كوفيد 19" فى 12 مايو الماضى، بعدما ادعت أنها خالية من فيروس كورونا لأكثر من عامين، فيما انخفضت حصيلة حالات الحمى اليومية المسجلة فى البلاد بعدما بلغت ذروتها بتسجيل أكثر من 392 ألفا و920 إصابة فى 15 مايو الماضى.