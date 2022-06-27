جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم الإثنين، أن المهاجم يقطن داخل المركز الكائن بمدينة "كريسبرون"، مضيفة أن أحد المصابين يرقد فى حالة خطيرة جراء الحادث الذى وقع ليلا.
وتابعت الشبكة أن السلطات ألقت القبض على مشتبه "31 عاما" دون الإفصاح عن هويته، فيما لم يعرف حتى الآن الدافع وراء الهجوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث طعن بـ ألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.