عاجل- مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث طعن بـ ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم الإثنين، أن المهاجم يقطن داخل المركز الكائن بمدينة "كريسبرون"، مضيفة أن أحد المصابين يرقد فى حالة خطيرة جراء الحادث الذى وقع ليلا.

وتابعت الشبكة أن السلطات ألقت القبض على مشتبه "31 عاما" دون الإفصاح عن هويته، فيما لم يعرف حتى الآن الدافع وراء الهجوم.