عاجل- اليابان تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الإثنين، أن كيشيدا وغيره من قادة مجموعة السبعة ناقشوا القضايا الدبلوماسية والأمنية فى قمتهم المنعقدة فى "شلوس إلماو" بجنوب ألمانيا.

وتطرق كيشيدا إلى الوضع فى أوكرانيا، وقال إن العالم يقف عند مفترق طرق فى التاريخ ويتم اختباره بشأن ما إذا كان يمكنه الحفاظ على النظام الدولى على أساس القواعد.

وأشار إلى أن أطر عمل مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم تتمكن من التعامل مع الوضع الحالى بشكل كاف، مضيفا أن اليابان ستوسع إجراءات تجميد الأصول لتشمل 70 فردا ومنظمة روسية إضافية وستنفذ حظرا على الصادرات لنحو 90 منظمة مرتبطة بالجيش.

ولفت كيشيدا إلى سلسلة من الاختراقات من قبل سفن الحكومة الصينية فى المياه اليابانية وتطوير حقل غاز أحادى الجانب فى بحر الصين الشرقى، مجددا تأكيده أن أى محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة لا يمكن قبولها، وشدد على أهمية السلام والاستقرار فى مضيق تايوان، وأعرب عن أمله فى تعزيز التعاون الأمنى فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ.

وحول برامج كوريا الشمالية لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية، أكد كيشيدا ضرورة تحقيق تفكيك كوريا الشمالية الكامل والقابل للتحقق ولا رجعة فيه لجميع أسلحة الدمار الشامل.