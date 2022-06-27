نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا كيفية استظهار نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 عبر موقع فضاء الاولياء كشف النقاط tharwa.education.gov.dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية استظهار نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 ، أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن رابط موقع فضاء الاولياء لاستخراج كشف النقاط شهادة التعليم المتوسط 2022 tharwa.education.gov.dz، حيث يمكن لجميع تلاميذ السنة الرابعة متسوط الحصول على نتائج البيام resultat bem للعام الدراسي الحالي 2021-2022 بكل سهولة وبشكل إلكتروني دون عناء التنقل إلى المدارس ورؤية القوائم الاسمية الخاصة بالناجحين. علما أن الموعد الرسمي لصدور النتائج اليوم الأحد السادس والعشرون من شهر جوان الحالي على الساعة الرابعة مساء بتوقيت الجزائر. ويعرف حاليا محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر عمليات بحث مكثفة عن الموقع الرسمي لإعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 bem onec dz وأهم الخطوات التي يمكن من خلالها معرفة النتيجة وهذا الذي سنتعرف عليه بشكل مفصل في الأسطر التالية من هذا المقال.

كيفية استظهار نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022

من خلال البيان الذي تم نشر يوم أمس على الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية الجزائرية على منصة تويتر العالمية فإن إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 سيكون يوم الأحد 26-06-2022 على الساعة 16:00، كما حدد الوزارة المواقع الإلكترونية الرسمية التي يمكن من خلالها استظهار نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 وهي: موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bem onec dz وكذلك موقع فضاء اولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz

علاوة على ذلك، أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن نسبة نجاح تلاميذ شهادة نهاية التعليم المتوسط والتي بلغت 59.16 بالمئة لى المستوى الوطني، كما يمكن للممتحنين المتمدرسين والأحرار وأوليائهم معرفة نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 عبر الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات او عبر الفضاء الرقمي المخصّص للأولياء التلاميذ https://tharwa.education.gov.dz

بيان حول إعلان نتائج إمتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2022https://t.co/aWRrAlIf3Dhttps://t.co/BMRqoVpHTW pic.twitter.com/OtbqitjJOx — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) بيان حول إعلان نتائج إمتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2022https://t.co/aWRrAlIf3Dhttps://t.co/BMRqoVpHTW pic.twitter.com/OtbqitjJOx — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) June 25, 2022

فضاء الاولياء نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022

من أجل تمكين جميع التلاميذ وأوليائهم معرفة كيفية استظهار نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 قامت وزارة التربية الوطنية بتفعيل موقع فضاء أولياء التلاميذ لاستخراج كشف النقاط والذي يمكن من خلاله معرفة نتائج التلاميذ الذين اجتازوا شهادة التعليم المتوسط بكل سهولة عبر تطبيق الخطوات التالية:

أولا: الدخول إلى موقع فضاء أولياء التلاميذ 2022

ثانيا: اضغط على مربع تسجيل جديد. “إذا لم تسجل من قبل يعني ليس لديك حساب أي حساب على موقع فضاء الأولياء”.

ثالثا: إدخال بيانات التسجيل كلمة اسم المستخدم وكلمة المرور

رابعا: ثم إدراج كافة البيانات الخاصة بولي التلميذ

خامسا: تختار أبنائك المتمدرسين الذين امتحنوا في شهادة التعليم المتوسط

سادسا: ثم كتابة كافة المعلومات الخاصة بالتلميذ

سابعا: أنقر على مربع الفصل الدراسي الثالث.

ثامنا: اضغط على مربع عرض النتائج.

كذلك يمكن لجميع أولياء الأمور مشاهدة الفيديو أدناه الذي يبين كيفية معرفة نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022

موقع كشف نقاط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022

الدخول على رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أدرج رقم التسجيل الخاص بك ثم إدراج الرقم السري كتابة الأرقام المطلوبة منك “حل عملية جمع بسيطة للأرقام” اضغط على مربع عرض النتيجة

وصلنا بكم لنهاية هذا المقال والذي تعرفنا فيه على كيفية استظهار نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 حسب رقم التسجيل من خلال الموقع الرسمي للنتائج bem onec dz.