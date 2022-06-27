نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع وزارة التربية العراقية للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول نهاية العام عبر epedu.gov.iq في المقال التالي
من المنتظر خلال ساعات قليلة من الآن ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في العراق، وذلك بعد أن يتم اعتماد الدرجات الخاصة بذلك العام الدراسي، ولذلك أشارت الوزارة إلى أهمية الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة وعدم الانصياع للأخبار الكاذبة التي تفيد تؤخر ظهور النتيجة نتيجة وجود مشاكل بالتصحيح، حيث أن سير التصحيح يتم بشكل طبيعي ومن المنتظر أن يتم اعتماد النتيجة عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي دون أي مشاكل لكي يتمكن من الاستعلام عنها من قبل الطلاب أو أولياء الأمور.
نتائج الثالث المتوسط 2022 دور أول
هناك الكثير من المواقع قامت بنشر بعض الأخبار الكاذبة التي تفيد أن النتيجة للصف الثالث المتوسط سوف تتأخر نتيجة عدم إتمام عملية التصحيح للأوراق حتى الآن، ولكن كل تلك الأخبار غير صحيحة، حيث أكدت وزارة التربية العراقية أن عملية تصحيح الأوراق للامتحانات قد بالفعل انتهت والآن يتم رصد درجات كل طالب وطالبة من أجل رفعها عل الموقع الإلكتروني حتى يتمكن الطلاب أو أولياء الأمور القيام بالاستعلام الإلكتروني عن النتيجة بالاسم والرقم الامتحاني فقط، كما يستطيع الطالب او ولي الأمر الحصول على النتيجة على هيئة ملف PDF والقيام بطباعتها من جهاز الكمبيوتر إن رغب في ذلك فهو بمثابة مستند رسمي بشهادة الطالب أو الطالبة.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط بالرقم الامتحاني
إن عملية الاستعلام الإلكتروني عن نتيجة الثالث المتوسط 2022 الدور الأول بالاسم والرقم الامتحاني من الخطوات البسيطة التي يمكن إتمامها من خلال الطالب بالصف أو ولي الأمر، ويمكننا إلقاء الضوء على كيفية القيام بتلك الخطوات من خلال الآتي:
- أولا: عليك القيام بالدخول على “موقع وزارة التربية العراقية” من خلال الاتصال بشبكة الإنترنت.
- قانيا: ثم تقوم بالتسجيل للدخول إلى حسابك على الموقع وإذا لم تكن من أصحاب العضويات عليه يلزم الضغط على “إنشاء حساب جديد” وإتباع الخطوات وإدخال البيانات صحيحة لإتمام عمل عضوية على الموقع.
- ثالثا: قم بعد ذلك بالدخول على “نتائج الثالث المتوسط” وق بكتابة اسمك وولايتك.
- رابعا: قم بكتابة “الرقم الامتحاني” الخاص بالطالب الذي تقوم بالاستعلام عن نتيجته واضغط على أيقونة “الاستعلام” وستظهر النتيجة مباشرة.
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