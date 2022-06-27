استطلاع: 80% من الأمريكيين يرون الأوضاع في بلادهم «سيئة»

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 09:28 صباحاً - أظهر استطلاع للرأي قامت به قناة “CBS” الأمريكية أن 80% من المواطنين الأمريكيين يعتقدون أن الوضع في بلادهم يسير “بشكل سيء”، فيما اعتبر 19% فقط المشاركين في استطلاع الرأي أن الوضع جيد.

وأجريت الدراسة في 24-25 يونيو الجاري، فور صدور قرار من المحكمة العليا الأمريكية، والذي ألغى الضمانات الدستورية للإجهاض.

وطُلب من المشاركين في الاستطلاع إبداء رأيهم حول هذه الخطوة والوضع في البلد ككل، وشارك فيه 2265 مواطنا أمريكيا.

وأثار قرار المحكمة العليا الأمريكية إلغاء الضمانات الفيدرالية بشأن الإجهاض موجة غضب في الشارع الأمريكي.

وخرج الآلاف في مظاهرات بعد أن أنهت المحكمة العليا الأمريكية تدابير الحماية الدستورية للإجهاض التي كانت سارية منذ ما يقرب من 50 عاما.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ليسجل أعلى مستوى له منذ ديسمبر 1981، وفق ما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة الأسبوع الماضي.

ووفقا لوزارة العمل فقد ارتفعت أسعار المستهلك (مؤشر CPI) في الولايات المتحدة بنسبة 8.6% في مايو 2022 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.