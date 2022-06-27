الأمم المتحدة توجه نداء استغاثة لدعم أفغانستان

جدة - نرمين السيد - دعا نائب الممثل الخاص للأمين العام ومنسق الشؤون الإنسانية لأفغانستان الدكتور رامز الأكبروف، دول العالم إلى تقديم دعم دولى أكبر لأفغانستان، بعد زيارته إلى المجتمعات التى تضررت بشدة من الزلزال المدمر الذى ضربها مؤخرًا.





وقال الدكتور رامز الأكبروف: "لقد أكدت لى الزيارة من جديد معاناة الشعب الأفغانى الشديدة وعزمهم الهائل فى مواجهة المحن الكبيرة".

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة وشركاءها وضعوا نداء طارئا لمدة 3 أشهر، تم إدراجه فى خطتهم الإنسانية لأفغانستان هذا العام، للاستجابة للكارثة.

وأكد المسؤول الأممى أن الهدف من ذلك هو زيادة وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية والمساعدات الخاصة، بالصمود إلى ما يقرب من 362 ألف شخص فى إقليمى بكتيكا وخوست الأكثر تضررا.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن النتائج الأولية للزلزال تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 235 شخصا فى منطقة جيان، من بينهم 134 طفلاً، وأصيب قرابة 600 شخص من بينهم أكثر من 200 طفل، ودمر أكثر من 1000 منزل وتضررت مدرستان، علاوة على ذلك، تعرضت عشرات الآلاف من المنازل التى لا تزال قائمة لأضرار جسيمة وخطر الانهيار.