وقال الدكتور رامز الأكبروف: "لقد أكدت لى الزيارة من جديد معاناة الشعب الأفغانى الشديدة وعزمهم الهائل فى مواجهة المحن الكبيرة".
وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة وشركاءها وضعوا نداء طارئا لمدة 3 أشهر، تم إدراجه فى خطتهم الإنسانية لأفغانستان هذا العام، للاستجابة للكارثة.
وأكد المسؤول الأممى أن الهدف من ذلك هو زيادة وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية والمساعدات الخاصة، بالصمود إلى ما يقرب من 362 ألف شخص فى إقليمى بكتيكا وخوست الأكثر تضررا.
وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن النتائج الأولية للزلزال تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 235 شخصا فى منطقة جيان، من بينهم 134 طفلاً، وأصيب قرابة 600 شخص من بينهم أكثر من 200 طفل، ودمر أكثر من 1000 منزل وتضررت مدرستان، علاوة على ذلك، تعرضت عشرات الآلاف من المنازل التى لا تزال قائمة لأضرار جسيمة وخطر الانهيار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة توجه نداء استغاثة لدعم أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.