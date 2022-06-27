سقوط 4 صواريخ قرب مواقع لقوات البيشمركة فى العراق

جدة - نرمين السيد - وأوضح الجهاز ـ فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الإثنين ـ أن صاروخين سقطا قرب الفوج الثانى لقوات البيشمركة، فيما سقط صاروخان آخران فى بلدة بعشيقة.
وأشار جهاز مكافحة الإرهاب إلى أنه لم يتم تسجيل أى خسائر بشرية أو مادية.
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