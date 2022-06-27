5 قتلى وجرحى إثر اصطدام قطار بسيارة فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤولو الإطفاء بالولاية -حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الاثنين- إن الاثنين اللذين نجيا من الحادث -ومن بينهما طفل- أصيبا بجروح خطيرة، ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق.

وذكرت مصادر محلية أن القطار دفع السيارة إلى الانحراف على طريق ترابى طويل إلى جانب سيارة أخرى.