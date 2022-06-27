الأمم المتحدة: الحرب الروسية الأوكرانية تساهم فى ازدهار المخدرات

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فى تقريره السنوى إن التجارب السابقة فى الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا تشير إلى أن مناطق الصراع يمكن أن تشكل "مغناطيسًا" لصنع المخدرات الصناعية.

وأشار التقرير إلى أن "هذا التأثير يمكن أن يكون أكبر عندما تكون منطقة الصراع بالقرب من الأسواق الاستهلاكية الكبيرة".

وكشف تقرير الأمم المتحدة عن أن عدد مختبرات "الأمفيتامين" المفككة فى أوكرانيا ارتفع من 17 عام 2019 إلى 79 عام 2020، وهو أعلى عدد من المختبرات المضبوطة والمبلغ عنها فى أى بلد فى عام 2020، مضيفًا أن قدرة أوكرانيا على إنتاج مخدرات اصطناعية يمكن أن تنمو مع استمرار الحرب.

وفى تصريحات لـ"فرانس برس"، قالت الخبيرة فى مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة أنجيلا مى: "ليس هناك رجال شرطة يتجولون ويوقفون المختبرات" فى مناطق الصراع، داعية إلى مراقبة الوضع فى أفغانستان التى أنتجت 86% من الأفيون فى العالم سنة 2021.

وكان زعيم حركة طالبان أمر فى أبريل الماضى بحظر زراعة خشخاش الأفيون فى أفغانستان، إلا أن الخبيرة علقت على ذلك، قائلة إنه "علينا أن نرى ما إذا كان هذا سيؤدى إلى انخفاض جذرى"، أو ما إذا كانت الحقول غير المشروعة ستشهد، على العكس من ذلك، توسعًا بسبب تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية فى هذا البلد.