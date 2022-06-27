جدة - نرمين السيد - أكد المستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم الإثنين، استمرار المناقشات بشأن حظر استيراد الذهب الروسى، لافتًا إلى أنه سيكون من الضرورى إجراء هذه المناقشات مع الشركاء فى الاتحاد الأوروبى.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا: المناقشات مستمرة حول حظر استيراد الذهب الروسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.