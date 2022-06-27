عاجل- مصرع 3 أشخاص فى حرائق غابات بـ الجزائر

جدة - نرمين السيد - قال السلطات، إن الحرائق اندلعت بغابات وجبال بلدية "حربيل" الواقعة شمال ولاية سطيف، حيث ساعدت الرياح والحرارة المرتفعة فى الانتشار السريع للحريق فى الغابات المجاورة بكل من قريتى "رأس الفيض" و"شريقات"، ما أجبر السكان على إخلاء منازلهم.
وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، تسببت النيران فى وفاة 3 أشخاص بينهم قائد الثكنة العسكرية برتبة "رائد"، كما تسبب الحريق فى إصابة 12 شخصا.
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