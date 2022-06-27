قصف روسى يتسبب فى انقطاع الكهرباء والغاز عن مدينة أوكرانية

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام أوكرانية، إن هناك قصفا روسيا تتسبب فى انقطاع خدمة الكهرباء والغاز عن مناطق واسعة فى زابوريجيا الأوكرانية، وذلك وفقا لما أوردته فضائية إكسترا نيوز فى نبأ عاجل لها منذ قليل.





من ناحية أخرى، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الغرب منح أوكرانيا ونظام كييف مهمة قتل أكبر عدد من الروس، ويستخدمون أوكرانيا كأداة وقالت زاخاروفا ردا على سؤال عما إذا كان الأمريكيون والبريطانيون قد تواصلوا مع روسيا بشأن مصير مواطنيهم المشاركين فى الأعمال القتالية فى أوكرانيا: "الدول الغربية يفعلون ما قاله السفير الروسى فى لندن أندرى كيلين، يكتبون نوعا من الأوراق الاستفزازية. لكنهم لا يريدون الإجابة على الأسئلة التى نطرحها عليهم بشأن الأنشطة التى يقودونها".

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