التسجيل في تمهير طاقات 1443 “تعرف علي” شروط وخطوات التسجيل وطريقة التواصل مع برنامج تمهير

التسجيل في تمهير طاقات الخدمة المميزة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية من أجل تدريب الراغبين في الحصول على العمل، وتطوير المهارات الخاصة بهم، وجعلهم قادرين على التقدم، ودخول سوق العمل بقوة، وجاءت هذه الخدمة لخدمة شريحة كبيرة من الخريجين سواء من المعاهد أو الجامعات الأجنبية أو السعودية إن كانوا من المتخرجين حديثًا أو حتي قد سبق لهم العمل من قبل، من أجل تقديم التدريب الجيد لهم حتي يحصلوا على الكثير من الخبرات، والمهارات التي تجعلهم قادرين على المنافسة، ولمعرفة جميع التفاصيل حول التسجيل، واهم الشروط الواجب توافرها في المتقدمين عليك قراءة المقال.

التسجيل في تمهير طاقات

اتاحة المملكة العربية السعودية التسجيل في تمهير طاقات إلكترونيًا عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة، ومن بينها التالي:

في البداية يتم الذهاب الي رابط البوابة الوطنية طاقات.

اضغط على أيقونة برامجنا، واختر برنامج التدريب تمهير.

بعد ذلك عليك الضغط على أيقونة التسجيل، ومن ثم الدخول.

في هذه الخطوة قم بإدراج كافة البيانات الخاصة بك في الخانات المخصصة لذلك.

ثم قم برفع الشهادات العليا التي تثبت صحة بياناتك.

بعد ذلك قم بالضغط على موافق.

بهذا تكون قد انهيت خطوات التسجيل.

شروط التسجيل في تمهير

تم تحديد عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وهي كالتالي:

من الضروري أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون حاصل على الدبلوم من المعاهد، والكليات السعودية سواء الفنية أو الصحية أو الإدارية، ويجب أن يكون قد فضي فترة فصلين دراسيين، وان يكون الدبلوم من جهة معتمدة رسمية.

حصول المتقدم على الدبلوم الإداري أو الصحي أو الفني أو درجة البكالوريوس أو الدرجات الأعلى.

من الضروري الا يكون المتقدم على رأس عمل في أي من القطاعات سواء كانت خاصة أو حكومية.

عدم تسجيل المتقدم في أي نظام من نظم التأمينات أو الموارد البشرية.

عدم الالتحاق بأي وظيفة قبل التقديم على الأقل بستة أشهر.

طريقة التواصل مع برنامج تمهير

يمكنك التواصل مع برنامج تمهير بكل سهولة للاستفسار طريقة التسجيل، وغيرها من الأمور الخاصة بالبرنامج من خلال الاتصال على الهاتف رقم 920020301 كما يمكنك ارسال الرسائل على البريد الالكتروني الرسمي [email protected]، وذلك خلال ساعات العمل التي تبدأ من ٧,٣٠ صباحًا، وحتي ٢,٣٠ مساءًا، ويقوم فريق الدعم الرد على جميع اسئلتكم.