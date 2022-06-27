الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني 1443 خطوات الاستعلام برقم الهوية وطريقة التسجيل

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حالة الضمان الاجتماعي المطور 1443 يمكنك التعرف عليها بواسطة السجل المدني حيث أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة تسعي على الدوام الي تقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وتقديم الاستفادة، والدعم للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك للحفاظ على جميع الأشخاص، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وجعلهم يعيشون حياة أسرية سعيدة، وكريمة، وخاصة بعد الأسعار المرتفعة في العالم كله، ولمعرفة كافة التفاصيل حول الاستعلام، وحالة الضمان تابع المقال.
الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني
وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة طريقة إلكترونية ميسرة تمكن المستحقين من الاستعلام عن حالة المعاش بواسطة السجل المدني، ولمعرفة الخطوات تابع التالي:
- في البداية عليك الذهاب الي رابط الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية.
- ثم الذهاب الي صفحة الاستعلام عن البيانات الخاصة ب المستفيد.
- بعد ذلك قم بإدراج رقم السجل المدني بكل دقة في المكان المناسب.
- في هذه الخطوة قم بإضافة رقم الضامن الاجتماعي الخاص بالمستفيد.
- سوف يظهر لك كود تحقق عليك كتابة ما يظهر أمامك.
- في النهاية اضغط الآن على أيقونة العرض، وسوف تظهر الحالة فورًا.
الاستعلام عن الضمان المطور برقم الهوية
إتاحة الوزارة طريقة أخري للاستعلام عن حالة الضمان برقم الهوية، ولمعرفة الطريقة تابع الخطوات التالية:
- أو لًا عليك الذهاب الي موقع وزارة الموارد البشرية.
- ثم اختيار الخدمات الإلكترونية.
- بعد ذلك اضغط على الاستعلام عن الحالة.
- عليك الآن تسجيل الدخول، ومن ثم ادخال البيانات الخاصة بك.
- كتابة الاسم، وكلمة المرور.
- ثم ادخل كل من رقم الضمان، والرقم القومي التعريفي.
- سيظهر رمز تحقق ادخله في المكان المناسب.
- في النهاية اضغط على كلمة عرض، وسوف تجد أمامك كافة المعلومات.
خطوات التسجيل في الضمان المطور
يمكنك التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٣ من خلال اتباع التالي:
- البداية من خلال الذهاب الي رابط الضمان الاجتماعي.
- بعد ذلك يتعين عليك الضغط على إنشاء حساب أن كانت هذه أول مرة تسجيل فيها.
- بعد ذلك قم بالضغط على زر الخدمات الإلكترونية.
- ثم قم بالضغط على المربع الخاص بحماية التقاعد.
- سوف يطلب منك ادخال عدد من البيانات، والمعلومات قم باستكمال ها.
- في هذه الخطوة اختر مكتب الضمان، وحدد الفئة.
- ثم قم بالضغط على كلمة عرض.
- اقرأ الشروط والأحكام، وأنقى على موافقة.
- في النهاية انقر على زر ارسال.
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