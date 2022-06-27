نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة عبر أبشر 1443 “الإدارة العامة للمرور السعودي” توضح خطوات وشروط الاشتراك في المقال التالي

عمر شويل - جدة مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة عبر أبشر الذي قامت الإدارة العامة للمرور السعودي بالإعلان عن انطلاقه منذ أمس الأربعاء الموافق ٢٩-٦-٢٠٢٢ ميلاديًا، ويوافق هجريًا ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ علي أن يستمر المزاد المزاد لمدة ٣ أيام لتنتهي المدة يوم ٢٩ يونيو ٢٠٢٢، وهجريًا يوم ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣، ونوهت إدارة المرور أنه على الراغبين في الاشتراك في المزاد الدخول الي منصة أبشر الإلكترونية، ومن ثم تسجيل البيانات التي يطلبها الموقع لحجز اللوحات، ولمعرفة تفاصيل المزاد، كيفية حجز الموعد، وأبرز اللوحات المعروضة به تابع المقال.

خطوات الاشتراك في مزاد اللوحات الإلكترونية عبر أبشر

تم إطلاق مزاد اللوحات الإلكترونية من قبل الإدارة العامة للمرور السعودي، وأوضحت الإدارة أنه على الراغبين في المشاركة به أن يقوموا بعمل الخطوات التالية:

في البداية على الراغبين في المشاركة الذهاب الي منصة أبشر الإلكترونية.

ثم الضغط على أيقونة خدماتي.

بعد ذلك يتم اختيار خدمات المرور.

ثم الضغط على مزاد اللوحات الإلكتروني.

مزاد اللوحات الإلكترونية

كشفت الإدارة العامة للمرور أن اللوحات المعروضة في المزاد كثيرة، ومتنوعة حيث أنها تخص السيارات الخصوصي، والنقل الخاص، وأيضًا الدرجات النارية، وقد تم الإعلان عن أبرز اللوحات المطروحة لسيارات ومن بينها التالي:

(س ع ك 2)، (د ن و 55)، (ا ل ا 99)، (ع م ر 69) الخصوصي.

من ابرز لوحات نقل خاص ( ب ح ن 8888)، (ب هـ ر 99).

ابرز لوحات دراجات نارية (ي ص 333)، (ط 444).

الإدارة العامة للمرور توضح شروط الاشتراك في مزاد اللوحات

ليتم الاشتراك في المواد يجب توافر عدد من الشروط، ومن ضمنها التالي:

أن يتم سداد الرسوم الخاصة بالاشتراك إلكترونيًا من خلال طرق الدفعة الموجودة في منصة أبشر.

لا يتم قبول الأشخاص الذين لديهم مخالفات، ولم يقوموا بسدادها.

من الجدير بالذكر أن المزاد للجميع من المواطنين السعوديين، ويستطيع أيضًا المقيمين الاشتراك به.

في حالة الرغبة في الحصول على الرسوم التي قمت بدفعها يمكنك استردادها قبل موعد المزاد بدون مشكلات.

طريقة حضور المزاد

يمكنك حضور المزاد بنفسك من خلال الخدمة المقدمة من أبشر بعد اتباع التالي: