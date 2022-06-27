الخارجية الروسية: الغرب يبذل قصارى جهده لضمان استمرار الصراع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت زاخاروفا ردا على سؤال عما إذا كان الأمريكيون والبريطانيون قد تواصلوا مع روسيا بشأن مصير مواطنيهم المشاركين فى الأعمال القتالية فى أوكرانيا: "الدول الغربية يفعلون ما قاله السفير الروسى فى لندن أندرى كيلين، يكتبون نوعا من الأوراق الاستفزازية. لكنهم لا يريدون الإجابة على الأسئلة التى نطرحها عليهم بشأن الأنشطة التى يقودونها".

وأكدت "إنهم يفعلون كل شيء لإطالة أمد الصراع على أراضى أوكرانيا قدر الإمكان. نتذكر ما قاله الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش الابن إن مهمة أوكرانيا هى قتل أكبر عدد ممكن من الروس. لقد منحوا أوكرانيا ونظام كييف هذه الوظيفة، ويستخدمون أوكرانيا كأداة، وهم مستعدين لتوريد الأسلحة، وإرسال الناس، وشعبهم، وأى شيء من أجل ألا يتوقف الصراع ولا يتم العثور على حل للوضع، وإلا فإن خططهم ستتدمر كما قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون اليوم للرئيس الفرنسا إيمانويل ماكرون.