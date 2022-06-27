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عمر شويل - جدة تطبيق سهل نتائج الكويت والتي ينتظرها طلاب الصف الثاني عشر أن تعلن بعد الانتهاء من الاختبارات النهائية الأسبوع الماضي، ويقوم السيد وزير التربية والتعليم الدكتور المضف بالإعلان عن اعتماد الثانوية العامة ويقوم بالاتصال مع أوائل الطلاب تلفونيا عبر القناة الكويتية الرسمية اليوم في استوديو السالمية، ويقوم بعدها بتفعيل رابط النتائج واستخراج أرقام الطلاب أيضا عبر التطبيق الحكومي.

[تطبيق سهل نتائج الكويت] إعلان ستوديو السالمية نسب النجاح الثانوية 2022

أعلنت مصادر الأنباء في دولة الكويت عن الموعد الرسمي لنتائج الطلاب بعد الاتصال بمصادر مطلعة ومسؤولة في وزارة التربية والتعليم الكويتية، حيث تم الانتهاء التام من رفع النتائج إلى السيد وزير التربية والتعليم الدكتور المضف، حيث تقوم الصحف الإلكترونية الرسمية الخاصة بالوزارة بالإعلان عن كل ما يخص الإعلان عن الثانوية العامة والتي يتابعها الطلاب على مدار الساعة في ترقب للإعلان عنها.

موعد إعلان نتائج الطلاب واعتماد النتائج

قامت وزارة التربية والتعليم في بيان لها على منصاتها الإعلامية بالإعلان عن اعتماد السيد وزير التربية والتعليم للنتائج اليوم الاثنين 26 يونيو 2022، على أن يقوم تلفزيون الكويت الرسمي بالإعلان عن أسماء الأوائل اليوم، في استوديو السالمية، في تمام الساعة السابعة مساء، على أن يقوم الدكتور المضف بالاتصال بالأوائل وتهنئتهم على الهواء مباشرة.

المنصات التي تقوم بإعلان نتائج الثانوية العامة اليوم

أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم عباس عن انضمام وزارة التربية لتطبيق ‫(سهل) عبر خدمة الاستعلام عن (نتائج الثانوية العامة) فور صدورها واعتمادها وإعلانها الرسمي، داعيا الطلبة وأولياء الأمور لتحميل التطبيق وتفعيله تمهيدا لاستخدام وطلب هذه الخدمة عند إعلان النتائج.

وقد أكد السيد يوسف كاظم عباس المتحدث باسم الوزارة أن جميع المواطنين لديهم هذا التطبيق منذ إطلاقه وقد تمت من خلاله العديد من المعاملات الحكومية، على أن يتم استخراج نتائج الطلاب عليه اليوم بعد حذف ال(QR) للتطبيق والتي تخص المؤسسات الحكومية.

ألية استخراج نتائج الطلاب عبر تطبيق سهل (بحساب مسبق – تسجيل لأول مرة)

يتم تنزيل تطبيق سهل على الهاتف النقال لمن لم يكن لديه من قبل.

يجب أن يتم التسجيل مقدما في تطبيق هويتي.

يقوم المستخدم بإدخال كافة البيانات الخاصة بالهوية الوطنية.

كما يكون الذين لديهم التطبيق مقدما على هواتفهم القدرة على استخراج النتائج بعد حذف رمز (QR).

يكون للطلاب في عمر 16 عام استخدام للتطبيق عبر هويتي على الهاتف النقال عبر قائمة الاختيارات عن طلب الخدمة.

يمكن لولي الأمر الدخول بحسابه الخاص.

خطوات استخراج نتائج الطلاب في الثانوية العامة 2022 عبر موقع نتائج الطلاب

يقوم الطالب بالولوج إلى رابط استخراج إحصائيات المدارس للتعرف على المدارس التي قامت بالانتهاء من الرفع على MoE KuWait نتائج الطلبة ثم يقوم بالدخول صباح الأحد على رابط وزارة التربية والتعليم لخدمات الطالب والمعلم. يقوم باختيار الخدمات الطلابية، باختيار نتائج الطلبة”. يتم إدخال الرقم المدني بعد تفعيل الرابط.

ويمكن استخراج النتائج بالطريقة القديمة عبر موقع وزارة التربية والتعليم بينما يمكن استخراج النتائج أيضا بالطريقة التي تم الإعلان عنها مؤخرا وهي عبر تطبيق سهل الذي أطلقته الحكومة الكويتية في خلال الشهور الأخيرة، ويتم تنزيل التطبيق من خلال متجر جوجل بلاي عبر الهواتف النقالة واتباع كافة خطوات التنزيل.

كيفية استخدام تطبيق سهل نتائج الكويت

يجب في البداية أن يتم الاشتراك في التطبيق عبر تنزيل تطبيق هويتي. يتم ترقية تطبيق هويتي واستخدام تطبيق المصادقة عبر التعريف بالوجه. يقوم المستخدم باتباع خطوات إدراج الهوية الرقمية وكافة البيانات المطلوبة. يكون استخدام الرقم المدني على هويتي على سهل. يتم تنزيل تطبيق هويتي من متجر جوجل بلاي. يكون المستخدمين للتطبيق من قبل على هواتفهم النقالة حذف كود (QR) الموجود بالحسابات الحكومية للتطبيق الحكومي الموحد لخدمات سهل. يتم اختيار قائمة خدمات ثم وزارة التربية والتعليم. يقوم باختيار نتائج الثانوية العامة . يمكن الرجوع للنتائج من جديد بعد نزولها عبر قائمة الإشعارات.

[تطبيق سهل نتائج الكويت] إعلان ستوديو السالمية نسب النجاح الثانوية 2022 على لسان السيد وزير التربية والتعليم السيد الدكتور المضف على الهواء مباشرة، حيث تم الإعلان عن نسب النجاح بين الأولاد والبنات، بين قسمي العلمي والأدبي 84.04 % نسبة النجاح في الثانوية العامة: 78.91% للعلمي و79.31 للأدبي و82.85 للديني، وقد تم الاتصال بالأوائل وتهنئتهم والإعلان عن أسمائهم على الهواء مباشرة.