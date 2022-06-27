تنسيق الثانوية العامة 2022 – 2023 لجميع المحافظات في مصر

أيام قليله قد مضت على ظهور نتائج الشهاده الاعداديه في مصر وجميع محافظاتها الخاصه دي امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022 ومن بعدها بدا طلاب وطالبات الشهاده الاعداديه البحث عن تنسيق القبول في الثانويه العامه للعام الدراسي الجديد 2022-2023 خاصه وان الشهاده الاعداديه هي نهايه مرحله التعليم الاساسي وعليه يبدا الطلاب في مرحله انتقاليه جديده وهي ماراثون الثانوية العامة وإيمانا من موقعنا ثقفني بأهمية تنسيق الثانويه العامه لعدد كبير من طلاب وطالبات الشهاده الاعداديه بمصر وجميع المحافظات الموجوده بها نحرص دائما على توفير تغطيه بكافه ما يتعلق بتنسيق الثانويه العامه تابعوا السطور القادمه بتفاصيل أكثر حول الموضوع وسوف نذكر لكم كافه درجات التنسيق التابعه لكل محافظه.

تنسيق الثانوية العامة 2022 – 2023

كانت ولا زالت من اهم المواضيع التي ينشغل بها طلاب الصف الثالث الاعدادي في تلك التوقيت لكي يتمكنوا من التقديم للالتحاق بالصف الاول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2022-2022 خاصه وان المرحله الثانويه تعتبر هي البوابه قبل الاخيره لدخول الجامعه وعليه وبشكل طبيعي نجد ازدياد محركات البحث كثيرا حول معرفه تنسيق الثانويه العامه وكافه الاخبار المتعلقه بها ومن خلال الفتره القادمه سوف نذكر لكم تنسيق الثانويه العامه في مصر ومحافظاتها.

تنسيق الثانوية العامة2822-2023 جميع المحافظات

سجل تنسيق الثانوية عن محافظة الشرقية 238 درجة بينما سجل عن محافظة الفيوم 230 درجة و محافظة بني سويف 240 درجة.

ومحافظة دمياط 240 درجة ومحافظة الإسماعيلية 230 درجة وجاءت تسجل عن محافظة القاهرة 235 درجة بينما محافظة الإسكندرية 225 درجة وسجلت محافظة الدقهلية 250 درجة.

و محافظة المنيا 230 درجة و محافظة سوهاج 258 درجة ومن ثم محافظة المنوفية 230 درجة ثم بالتتابع محافظة السويس تسجل 225 درجة ومحافظة الأقصر 242 درجة بينما محافظة البحيرة 250 درجة ومحافظة القليوبية 235 درجة ومحافظة الغربية 236 درجة وكذلك محافظة أسيوط 240 درجة ومحافظة قنا 248 درجة.

وأخيرا محافظة مطروح 225 درجة و محافظة البحر الأحمر 225 درجة ومحافظة جنوب سيناء 225 درجة ومحافظة الوادي الجديد 239 درجة .

وبنهاية الفقرة السابقة أعزائي طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بمصر ومحافظاتها نكون قد ذكرنا لكم كافة ما يتعلق بتنسيق الثانوية العامة 2822-2023 جميع المحافظات تابعونا لكل ما هو جديد بخصوص اخبار التعليم في مصر والوطن العربي.