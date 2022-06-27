رابط نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2022 المربع الإلكتروني وزارة التربية اسماء أوائل الثانوية العامة الكويت

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عمر شويل - جدة رابط نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2022، ما زلنا نتابع نتائج الثانوية العامة الكويت والتي تم ظهورها مساء يوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022 ومن ثم أعلنت وزارة التربية أسماء أوائل الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي نتائج الصف الثاني عشر، حيث نوهت الوزارة منذ مطلع الأسبوع الجاري انه تم الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الإجابات، وتعمل المدارس على رفع نتائج الطلاب تدريجيًا عبر موقع المربع الالكتروني moe.edu.kw، لذلك سوف ننشر رابط نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2022.
رابط نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2022
كشفت وزارة التعليم الكويتية عن فتح رابط المربع الإلكتروني والذي من خلاله يسمح للطلاب والطالبات الثانوية العامة، استخراج النتائج بشكل إلكتروني دون الذهاب إلي المدارس ومقر الإدارات التعليمية، كما أعلنت أن النتائج بالنظام الحديث تتوفر عبر تطبيق سهيل، ومن الجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العمة أتموا الاختبارات النهائية منذ أسبوع، ومنذ ذلك الحين كانت هناك زيادة في عمليات البحث عن نتائج الكويت للعام 12 من قبل عدد كبير من الطلاب وأولياء المور، للتعرف على
رابط موقع المربع الإلكتروني moe.edu.kw
وذلك بهدف استخراج النتائج والتعرف علي العلامات واستخراج اسماء أوائل الطلاب للقسمين الأدبي والعلمي، وأكدت الوزارة أن درجات الطلاب يتم نشرها الكترونيًا.
نتائج طلاب الكويت الصف الثاني عشر 2022
بحسب أعلان العديد من المصادر علي منصة التواصل العالمي تويتر أن طلاب وطالبات الصف الثاني عشر اكملوا كافة الاختبارات النهائية، بالقسم الأدبي والعلمي لما يقارب من 24175 طالب وطالبة، وذلك بموجب الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة التعليم الكويتية بالتعاون مع وزارة الصحة للحد من انتشار بعض الأوبئة، والحفاظ علي صحة الطلاب والمعلمون.
خطوات استخراج نتائج الثانوية العامة 2022 الكويت وزارة التعليم
من خلال الدخول إلي الرابط الرسمي لوزارة التعليم الكويتية والتي سيتم استخراج النتائج من خلالها، يتم استعلام طلاب وطالبات الكويت عن نتيجة الثانوية العامة علي النحو التالي:
- الولوج الي الرابط الرسمي لموقع المربع الإلكتروني المرفق بالأعلى.
- كتابة الرقم المدني للطالب او الطالبة.
- كتابة رقم المقعد او الجلوس.
- ثم الضغط على تبويب بحث.
- انتظر قليلاً حتي يتم تحميل الصفحة الخاصة بدرجات الطالب.
اسماء أوائل الثانوية العامة الكويت 2022
نشرت وزارة التعليم اسماء أوائل الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي على النحو التالي:
ومن خلال ذلك وضحنا رابط نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2022، كما وضحنا اسماء أوائل الثانوية العامة الكويت.
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